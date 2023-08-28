Абель Санчес: «Головкин способен побить Чарло и Мунгуйя»

Экс-тренер Геннадия Головкина Абель Санчес уверен, что его подопечный до сих пор способен нанести поражения трем непобежденным бойцам — чемпиону мира WBC в среднем дивизионе Джермаллу Чарло (32-0, 22 КО), суперсредневесу Эдгару Берланге (21-0, 16 КО), а также топовому средневесу Хайме Мунгие (42-0, 33 КО).

— Мунгия еще как минимум год не захочет иметь ничего общего с Головкиным. С Берлангой дело обстоит еще хуже. Что касается старшего Чарло (Джермалла — прим.), то он обладает быстрыми руками и отличными скиллами, к тому же он чемпион. Это был бы тяжелый поединок. Я все еще считаю, что Геннадий его побьет, но бой получится непростым. Но те двое парней (Мунгия и Берланга — прим.) — им лучше держаться подальше от Головкина. По крайней мере сейчас, в ближайшие год или два.

— По вашему Геннадий даже сейчас, в свои годы, может их победить?

— Да, конечно. Они не развивались так, как от них ожидали. На первых порах их можно было кормить «мешками», у многих ребят дутые рекорды, и это нормально. В этом бизнесе так принято.

Но в какой-то момент мы, тренеры, хотим, чтобы боксер продемонстрировал свое развитие и подрался с кем-то стоящим, перешел от показушных боев к поединкам с более сильными бойцами. Берланга этого так и не сделал. То же касается и Мунгии. Мунгия провел много боев, но так и не показал, что он боксер высокого уровня, – отметил Санчес.

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