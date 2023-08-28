Григорий Дрозд о бое Алимханулы – Гуалтьери: «Жанибек сейчас на ходу, всех выносит»

Экс-чемпион мира по версии WBC россиянин Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий ппоединок казахстанца Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуалтьери из Германии.

«Жанибек сейчас на ходу, всех выносит. Не думаю, что Гуальтьери станет для него проблемой», — сказал Дрозд.

По данным ESPN, поединок Алимханулы — Гуалтьери пройдет 14 октября в Розенберге (штат Техас, США), где возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

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