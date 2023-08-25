Жанибек Алимханулы сменил тренера перед боем за титул

Теги Брайан Вилория бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы сменил тренера: готовить боксера будет американский специалист Брайан Вилория.

42-летний Вилория в прошлом был чемпионом мира-1999 в любительском боксе и объединенным чемпионом мира в минимальном и легчайшем весах в профи. Одно время гаваец даже входил в рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категории (P4P) от журнала The Ring. Среди известных соперников Вилории можно выделить Романа Гонсалеса и Артура Далакяна.

Следующий бой Алимханулы должен провести против чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. 

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий