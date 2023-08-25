Жанибек Алимханулы сменил тренера перед боем за титул

Чемпион WBO из Казахстана Жанибек Алимханулы сменил тренера: готовить боксера будет американский специалист Брайан Вилория.

42-летний Вилория в прошлом был чемпионом мира-1999 в любительском боксе и объединенным чемпионом мира в минимальном и легчайшем весах в профи. Одно время гаваец даже входил в рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категории (P4P) от журнала The Ring. Среди известных соперников Вилории можно выделить Романа Гонсалеса и Артура Далакяна.

Следующий бой Алимханулы должен провести против чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии.

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