Жанибек Алимханулы: «Верю, что смогу собрать четыре пояса»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы заявил, что сможет собрать все титулы в среднем весе.

«Если ты не можешь думать по-крупному, то не сможешь ничего достичь! Для больших дел нужна вера! Я верю, что смогу собрать четыре пояса и стать чемпионом в четырех весах! Даст бог, будем вместе праздновать этот день!», — заявил Алимханулы.

Следующий бой Алимханулы должен провести против чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. 

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