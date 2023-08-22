Эксперт о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Жанибек выиграет досрочно, до пятого раунда»

Немецкий менеджер Даниэль Тодорович поделился своими ожиданиями от объединительного поединка за два титула чемпиона мира между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и представляющим Германию Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО).

«Думаю, что Жанибек выиграет досрочно, до пятого раунда. В октябре или ноябре будет драться наш спортсмен Денис Радован. В случае победы он встретится с победителем боя между Алимханулы и Гуальтьери.

Фалькао в поединке с Гуальтьери выглядел ужасно. У промоутера этого немецкого боксера есть невероятно хороший матчмейкер со связями в IBF, и он проделал огромную работу с Гуальтьери. По моему мнению, у того нет даже квалификации, чтобы быть успешным чемпионом EBU. Я это говорю со спортивной точки зрения, а не потому, что хочу сказать плохо о каких-то людях. Это только мое мнение, когда я смотрю на других лучших бойцов среднего веса в Европе», — сказал специалист.

14 октября в США планируется провести объединительный поединок между обладателем чемпионского пояса IBF в среднем весе Винченцо Гуальтьери из Германии и чемпионом мира по версии WBA из Казахстана Жанибеком Алимханулы.

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