Эксперт о бое Алимханулы – Гуальтьери: «Жанибек выиграет досрочно, до пятого раунда»

Теги бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Немецкий менеджер Даниэль Тодорович поделился своими ожиданиями от объединительного поединка за два титула чемпиона мира между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и представляющим Германию Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО).

«Думаю, что Жанибек выиграет досрочно, до пятого раунда. В октябре или ноябре будет драться наш спортсмен Денис Радован. В случае победы он встретится с победителем боя между Алимханулы и Гуальтьери.

Фалькао в поединке с Гуальтьери выглядел ужасно. У промоутера этого немецкого боксера есть невероятно хороший матчмейкер со связями в IBF, и он проделал огромную работу с Гуальтьери. По моему мнению, у того нет даже квалификации, чтобы быть успешным чемпионом EBU. Я это говорю со спортивной точки зрения, а не потому, что хочу сказать плохо о каких-то людях. Это только мое мнение, когда я смотрю на других лучших бойцов среднего веса в Европе», — сказал специалист.

14 октября в США планируется провести объединительный поединок между обладателем чемпионского пояса IBF в среднем весе Винченцо Гуальтьери из Германии и чемпионом мира по версии WBA из Казахстана Жанибеком Алимханулы.

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий