Алимханулы: «Когда соберу все титулы в своем дивизионе, то устрою бой года»

Чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы рассказал о карьерных планах.

«Когда я соберу все титулы в моем дивизионе, вы все знаете, с кем я буду драться. И я не буду говорить, что он слишком маленький для среднего веса! ИншаАлла, это будет бой года!», — написал Жанибек в твиттер.

14 октября Алимханулы сразится с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери.

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