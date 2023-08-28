Алимханулы нашли нового соперника после боя с Гуальтьери

Теги IBF WBO бокс Sports.ru - Казахстан Жанибек Алимханулы Спорт Казахстана

Известный журналист и инсайдер мира бокса Джулиус Джулианис отметил, что британский средневес Хамза Шираз смог укрепить свои позиции в титульной гонке после победы над украинцем Дмитрием Митрофановым в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

 «Шираз теперь может выйти на отборочный бой к чемпионскому поединку, хотя я не знаю, будет ли он проводить промежуточный бой перед тем, как стать обязательным претендентом. У него уже есть вариант напрямую пойти на Жанибека или Гуальтьери без необходимости быть обязательным претендентом».

Шираз одержал победу техническим нокаутом во втором раунде, при этом он трижды сумел отправить оппонента в нокдаун. По мнению эксперта, Хамза теперь мог бы стать следующим оппонентом победителя объединительного боя между чемпионами мира WBO и IBF Жанибеком Алимханулы и Винченцо Гуальтьери, который запланирован на 14 октября.

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