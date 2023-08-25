Эфе Аджагба о бое с Кособуцким: «Я хочу поблагодарить его за то, что он согласился на эту встречу»

Нигерийский боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба высказался о своем предстоящем бое с непобежденным Жаном Кособуцким из Казахстана, который состоится утром 27 августа в Талсе (штат Оклахома, США).

Поединок станет со-главным событием вечера бокса от ESPN и Top Rank, в мэйн-ивенте которого встретятся американец Джаред Андерсон и украинский ветеран Андрей Руденко.

— Я знаю, что это большой бой. Я хорошо подготовился к этому поединку и сделал все необходимое. Я знаю, что он хороший боец, но я сделаю все возможное, чтобы победить.

— Тебе предстоит бой с серьезным оппонентом. Он идет на победной серии. Каким образом ты хотел бы нанести ему первое поражение в карьере?

— В первую очередь я хочу поблагодарить его за то, что он согласился на этот бой. Я усердно готовился к этому поединку, потому что знаю, кто мой соперник. Поэтому я сделаю все как надо.

— Как проходил твой тренировочный лагерь? Вносил ли ты на этот раз какие-либо изменения?

— Он левша, и этот бой будет для меня другим. Поэтому в лагере я делал все, чтобы подготовиться к сопернику-левше.

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