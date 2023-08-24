Боб Арум о бое Кособуцкий – Эфе Аджагба: «Я не буду удивлен, если казахский парень победит»

Теги Боб Арум бокс Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Промоутер шоу Боб Арум из Top Rank высказался о предстоящем поединке казахстанца Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) и нигерийца Эфе Аджагбы (17-1, 13 КО).

«Я думаю, это реально хороший бой, — говорит Арум. — Парень из Казахстана у нас на контракте. Я не знаю, кто выйдет победителем, но это реальный тест для Эфе. И я не буду удивлен, если казахский парень победит».

Боксер из Казахстана встретится с нигерийским спортсменом утром 27-го августа. Поединок состоится в рамках вечера бокса от Top Rank/ESPN в Талсе (штат Оклахома). Трансляция начнется в 08:00 по времени Астаны.

Напомним, что 1 июля Кособуцкий должен был сразиться с топ-проспектом из США Джаредом Андерсоном, но не смог прибыть в США из-за проблем с получением американской визы. 

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