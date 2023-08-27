Али Кабдулла — о поединке Шлеменко с Хамитовым: «Интересный бой»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла (9-1-1) высказался о возможном поединке между Александром Шлеменко (63-15-1) из России и казахстанцем Куатом Хамитовым (26-7-2).

«Я слышал, что Даурен Ермеков должен же, вроде, был с ним драться. Ну, в любом случае, — интересный бой. Оба ветераны этого вида спорта. Ничего не могу сказать даже о шансах в таком поединке. Но, в любом случае, болеем за Куата», — заявил Кабдулла.

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