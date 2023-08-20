Куат Хамитов объявил о бое с Александром Шлеменко

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов объявил о бое с россиянином Александром Шлеменко.

«Официально! Сегодня, 20 августа, с главой лиги Top Fight – Маратом Сидикеевым были достигнуты договоренность о проведении боя с легендой российского ММА Александром Шлеменко. О месте и дате проведения турнира узнаете позже»

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек