Хамитов о бое со Шлеменко: «Я рискую, поднимаюсь на два веса выше»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов рассказал о возможном поединке с бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко:

«Дерёмся с Александром Шлеменко. Уже контракт на руках. Всё готово. Ждут подписания моего. Насколько я знаю, Шлеменко готов, и контракт тоже. Единственным моментом, о котором мы долго разговаривали, была весовая категория. Не могли решить этот вопрос. Будем ли мы драться в промежуточном весе? Я рискую! Поднимаюсь на два веса выше ради этого боя. Пытались сделать промежуточный вес, но соперник ни в какую не соглашался».

Бой планируется организовать на турнире в конце сентября в Москве.

При этом Шлеменко выступает в дивизионе среднего веса (до 83,9 кг), тогда как Хамитов дерётся в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

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