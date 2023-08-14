Жанкош Тураров проведет бой за два титула

Промоутерская компания New Names 14 октября проведет большой ивент, в главном бою которого непобежденный Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) проведет бой за объединение титулов WBA GOLD WORLD и IBO WORLD.

«Как мы долго к этом шли и все-таки сделали это. Это было одной из основных целей нашей поездки в Лас-Вегас. Я провела встречу с официальным представителем WBA. И после переговоров, мы получили санкцию на проведение боя за объединенный титул», – прокомментировала проведение турнира промоутер Турарова и менеджер Балаусы Муздиман Уля Мусаханова.

Город и соперник Турарова пока не сообщается.

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