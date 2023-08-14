Магомед Кабардиев отреагировал на анонс боя с Аббасовым: «Его время тоже придет»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала в социальных сетях опубликовал список самых ожидаемых боев в лиге NAIZA до конца 2023 года.

В этот список вошли реваншы Казбека Сагына и Багдата Жубаныша, Султан Жолдашбека и Дастана Амангельды, а также бои чемпиона NAIZА в легком весе Магомеда Кабардиева с Нариманом Аббасовым и Самандара Рузматова против Пумы де Оливейра.

Кабардиев отреагировал на данный анонс:

«Аббасова время тоже придет», – написал Магомед у себя в социальных сетях.

Напомним, что Магомеду предстоит провести финал гран-при «Наше Дело» против россиянина Александра Грозина.

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