Президент NAIZA о боях Жумагулова и Аббасова: «Мы хотим сделать громкие бои, которые пошумят не только в Казахстане, но и за пределами»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала отреагировал на обращение Жалгаса Жумагулова, который спросил о боях для него и Наримана Аббасова:

«Мы работаем над этим. Учитывая их уровни, мы хотим сделать реально громкие бои, которые прошумят не только на весь Казахстан, но и выйдут за его пределы. Ждите новостей в ближайшее время»

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