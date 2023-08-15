Аббасов о сроках боя с Кабардиевым: «Ему нужно было пояс в NAIZA защитить, а потом думать о других лигах»

Азербайджанский файтер Нариман Аббасов рассказал о возможном титульном поединке против казахстанца Магомеда Кабардиева в лиге Naiza:

«Вообще-то ему нужно сначала чемпионский пояс в своем промоушне Naiza защитить. Потом бы уже стоило о каких-то других лигах думать».

Возможный чемпионский поединок Аббасов — Кабардиев должен был состоятся в сентябре.

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