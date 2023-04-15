Вице-президент AСA Бадаев о конфликте с тренером Аббасова: «Непонятки разрешены, лиге Naiza процветания»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Шахрияр Аббасов, тренер экс-чемпиона AMC Fight Nights Наримана Аббасова, и вице-президент ACA Асланбек Бадаев уладили конфликт, возникший из-за ситуации вокруг подписания Аббасова в АСА.

«Когда публичный спор перестает иметь смысл, необходимо перейти на формат личного общения, и тогда все встает на свои места. Возможно, с этого стоило начать, но вы же знаете, если бы все было идеально, мы бы жили в другом мире. Непонятки разрешены, Нариману удачи в предстоящем бою, лиге Naiza процветания, нам продуктивных переговоров в будущем. Все только начинается!» – написал Бадаев в соцсетях.

Аббасов последний поединок провел против Каныбека Жаныбека Уулу в марте этого года в рамках турнира Naiza FC 50. В этом противостоянии Нариман одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. На его счету 29 побед и четыре поражения.

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