Алексеева — о бое Шлеменко – Хамитов: «Ажиотаж этому поединку обеспечен»

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок казахстанца Куата Хамитова с Александром Шлеменко.

«Очень неожиданная была новость, ведь все гремело о бое с Дауреном Ермековым. Но бойцам самим виднее, с кем и когда выступать. За Куатом особо никогда не следила, только в новостных каналах про ММА слышала о нем. И помнится, что он, вроде как, завязывал выступать, но, видимо, вернулся.

Наверняка, Куат Хамитов — это очень громкое имя в Казахстане и странах СНГ, а Шлеменко — в России и в мире, поэтому бой будет интересен большой фанатской публике СНГ, однозначно. Ведь у каждого бойца всегда есть и фанаты, и антифанаты, поэтому ажиотаж этому поединку обеспечен», — заявила Алексеева.

Бой Шлеменко и Хамитова планируют провести в конце сентября в Москве. При этом Шлеменко выступает в дивизионе среднего веса (до 83,9 кг), тогда как Хамитов дерется в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана