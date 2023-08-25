Алексеева — о бое Шлеменко – Хамитов: «Ажиотаж этому поединку обеспечен»

Теги MMA Александр Шлеменко Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Выступающая в UFC уроженка Казахстана Ирина Алексеева прокомментировала предстоящий поединок казахстанца Куата Хамитова с  Александром Шлеменко. 

«Очень неожиданная была новость, ведь все гремело о бое с Дауреном Ермековым. Но бойцам самим виднее, с кем и когда выступать. За Куатом особо никогда не следила, только в новостных каналах про ММА слышала о нем. И помнится, что он, вроде как, завязывал выступать, но, видимо, вернулся.

Наверняка, Куат Хамитов — это очень громкое имя в Казахстане и странах СНГ, а Шлеменко — в России и в мире, поэтому бой будет интересен большой фанатской публике СНГ, однозначно. Ведь у каждого бойца всегда есть и фанаты, и антифанаты, поэтому ажиотаж этому поединку обеспечен», — заявила Алексеева.

Бой Шлеменко и Хамитова планируют провести в конце сентября в Москве. При этом Шлеменко выступает в дивизионе среднего веса (до 83,9 кг), тогда как Хамитов дерется в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Он – крутой чел. Хотелось бы посмотреть его поединок с Холландом»

«Барби» из казахстанского бокса: снялась для Playboy, не ходит в ночные клубы и выбила зуб настырному ухажеру

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий