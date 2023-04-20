Ангелина Лукас о дебюте в MMA: «Я – боксер, и ни на что не променяю этот вид спорта»

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2КО) прокомментировала возможность выступления на Играх в Париже и вероятность дебюта в MMA.

– В следующем году состоится Олимпиада в Париже. Есть ли вероятность, что вы примете участие в отборочном турнире?

– Время покажет. Смысл каждого боксера – это Олимпиада. Очень верю во Всевышнего. Если суждено, то с радостью выступлю в отборе.

– Сейчас модно стало выступать в ММА. Нет ли в планах попробовать себя в смешанных единоборствах?

– Нет, этого никогда не было в планах. Я – боксер, и ни на что не променяю этот вид спорта, – сказала Лукас.

В следующем бою Лукас встретится с Аной Аррасолой (28-16-3, 14КО) за вакантный титул WBC International в легчайшем весе. Поединок состоится 30 апреля в Турции.

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