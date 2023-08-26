Джош Томсон намекнул, кто побеждает в спаррингах Шавката Рахмонова и Иана Гарри

Теги UFC MMA Джош Томпсон Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Бывший боец UFC Джош Томсон рассказал о совместных спаррингах между двумя непобежденными бойцами UFC — казахстанцем Шавкатом Рахмоновмым и ирландцем Ианом Гарри.

«Я скажу вам такую вещь — Шавкат и Иан тренируются в одном зале. Я бы с радостью рассказал, как проходят их спарринги, но я не могу. Но я точно знаю, как они проходят. Поэтому, Иан Гарри, возьмись за голову», — иронично намекнул Томсон.

Шавкат Рахмонов и Иан Гарри провели по 17 боев в ММА и одержали по 17 побед.

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