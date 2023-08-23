Гарри приблизился к Рахмонову в рейтинге лучший полусредневесов

UFC обновила рейтинги бойцов, в том числе не обошлось без изменений и в полусреднем весе, где выступает Шавкат Рахмонов.

Казахстанец на данный момент занимает 6 строчку. К нему приблизился непобежденный ирландец Иан Гарри, который в выходные единогласным решением выиграл у Нила Магни. Гарри поднялся с 13 на 11 место.

По одной строчке вниз сместились Магни и Кевин Холланд.

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