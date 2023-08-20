Гарри обошел Рахмонова по длине победной серии в UFC
Ирландец Иэн Гарри выиграл единогласным решением у Нила Магни, тем самым продлил свою серию в UFC до 6 побед.
Лидером по этому показателю в полусреднем весе является действующий чемпион Леон Эдвардс (12 побед)
Действующие победные серии в полусреднем весе UFC:
12 – Леон Эдвардс
10 – Белал Мухаммад
06- Иэн Мачадо Гэрри
05 – Джек Делла Маддалена
05 – Алекс Мороно
05 – Мишель Перейра
05 – Шавкат Рахмонов
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