Шавкат Рахмонов: «Любимый прием в борьбе – проход в ноги»

Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов рассказал, что у него нет предпочитаемых приемов в октагоне.

– Какой у тебя в вольной борьбе любимый прием?

– Проход в ноги (смеется). В принципе нет любимого удара, я стараюсь все применять.

– А удар какой любимый?

– Не знаю. Добивать люблю (смеется).

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