Шавкат Рахмонов: «Любимый прием в борьбе – проход в ноги»
Боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов рассказал, что у него нет предпочитаемых приемов в октагоне.
– Какой у тебя в вольной борьбе любимый прием?
– Проход в ноги (смеется). В принципе нет любимого удара, я стараюсь все применять.
– А удар какой любимый?
– Не знаю. Добивать люблю (смеется).
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