Шавкату Рахмонову предложили бой с Гарри

Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, что хочет увидеть поединок между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Мачадо Гарри:

«Есть только два достойных соперника для Иана Гарри. Мы должны сказать об этом. Первый — это Шавкат Рахмонов. Второй — Джек Делла Маддалена. Джек и Рахмонов — единственные ребята, которые должны обсуждаться рядом с Ианом Гарри.

Для Гарри драться с Рахмоновым экстремально важно, ведь они оба никогда не проигрывали. Они оба — восходящие звезды. И исход этого боя не так уж важен. Мы получим отличный бой, который принесет много денег и одного явного претендента на титул».

Иан Гарри и Шавкат Рахмонов провели по 17 боев в ММА и одержали по 17 побед.

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