Бой Санжара Адилова в UAE Warriors отменен

Бой казахстанца Санжара Адилова в UAE Warriors отменен, его соперник допустил перевес на 3 кг. Это уже второй подряд бой Адилова в лиге, который не состоялся по вине соперника.

При этом лига дала Санжару контракт на бой в октябре.

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