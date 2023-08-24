Асу Алмабаев про отмену боя с Тимом Элиоттом: «На его месте я бы сам такой бой не принял»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о несостоявшемся бое с представителем ТОП-10 рейтинга Тимом Элиоттом:

«Мне предлагали Тима Элиотта, но ему не интересно было, потому что я был дебютантом, а он уже в ТОП-10. Я бы сам на его месте не принял бы такой бой. Сейчас они будут драться с Мокаевым, желаю ему удачи»

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