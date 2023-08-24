Асу Алмабаев про возвращение в октагон: «Предлагали 26 сентября, но UFC отстранили меня из-за сечки»
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев про возвращение в октагон:
«Буду стараться чаще драться, всегда находиться в форме. 26 сентября предложили бой на коротком уведомлении, но я не то, чтобы не был готов, сами UFC отстранили меня из-за сечки. Поэтому я должен быть в форме, хочу до конца года хотя бы еще один раз выступить»
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