Жан Кособуцкий о бое с Эфе Аджагбой: «Я рад, что есть оппозиция в лице такого грозного соперника»

Казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий поделился своими ожиданиями от боя с нигерийцем Эфе Аджагбой, который состоится утром 27 августа в Талса (штат Оклахома, США).

— Твои последние 12 поединков были закончены досрочно. Это подразумевает, что и в этом бою ты продолжишь этот путь?

— Я в целом рад, что есть оппозиция в лице такого грозного с виду соперника. Все эти наши бои, которые были закончены досрочно, я не считаю. Это наша задача, наш стиль бокса — идти и достигать таких боев. Чем лучше оппозиция, тем больше возможностей себя проявить.

— Насколько долгим у тебя был путь сюда, в Америку, пока ты приехал, пока адаптировался?

— Сейчас мы приехали за пару недель, дней за 15. Прекрасно адаптировались. Провели хороший тренировочный лагерь и в хорошей форме подходим к этому поединку, с большим желанием.

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