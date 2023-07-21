Эфе Аджагба: «Готов надрать задницу Кособуцкому»

Нигерийский боксер супертяжелого веса Эфе Аджагба отреагировал на официальный анонс его поединка с представителем Казахстана Жаном Кособуцким.

«Готов надрать задницу», — написал Аджагба в соцсетях под постером с анонсом боя.

Поединок станет со-главным событием вечера бокса от Top Rank и ESPN. В главном бою встретятся американец Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и Андрей Руденко (35-6, 21 КО).

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