Жан Кособуцкий о бое в Казахстане: «Предложений пока не было»

Казахстанский боксер Жан Кособуцкий прокомментировал отмену поединка с Джаредом Андерсоном и рассказал, почему не проводит бои в Казахстане.

- Насколько подобные вещи – я о срыве боя с Андерсоном – выбивают из колеи? У вас же были траты на подготовку: компенсирует ли их Top Rank?

– Ситуация не новая для боксеров, и мне тоже пришлось с этим столкнуться. Та подготовка пошла мне только на пользу. А Top Rank ничего не компенсирует!

- У вас бой 26 августа, но уже против другого соперника. Как вы отнеслись как к столько небольшому по времени переносу, так и смене противника?

– Спокойно. Меня этим уже не удивишь. Я готов к любой ситуации и к любому сопернику! Времени достаточно подготовиться потому что это сейчас моя основная деятельность.

- На профи ринге вы провели все бои за рубежом и ни одного в Казахстане: с чем это связано? Не было предложений?

– Пока не было.

Следующий бой Кособуцкий проведет с нигерийцем Эфе Аджагбы (17-1, 13 КО), который состоится 26 августа в городе Талса, штат Оклахома, США. Поединок станет со-главным событием вечера бокса от Top Rank и ESPN. В главном бою встретятся американец Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинский спортсмен Андрей Руденко (35-6, 21 КО).

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