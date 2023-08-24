Бой Кособуцкого покажут в Казахстане

Телеканал «Хабар» в прямом эфире покажет бой казахстанского боксера-тяжеловеса Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) в США.

Утром 27-го августа боксер из Казахстана встретится с нигерийским спортсменом Эфе Аджагба (17-1, 13 КО). Поединок состоится в рамках вечера бокса от Top Rank/ESPN в Талсе (штат Оклахома). Трансляция начнется в 08:00 по времени Астаны.

Данный поединок станет дебютным в США для 34-летнего казахстанского спортсмена. Ранее оп проводил свои бои преимущественно в Германии и Беларуси.

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