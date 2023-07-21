Жан Кособуцкий: «Я хочу показать, что могу побить лучших в супертяжелом весе»

Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) прокомментировал предстоящий бой против нигерийца Эфе Аджагбы (17-1, 13 КО), который состоится 26 августа в городе Талса, штат Оклахома, США.

— Я готов дебютировать в Соединенных Штатах в бою против очень сильного соперника. Я хочу показать, что могу побить лучших в супертяжелом весе, а чтобы сделать это, необходимо преодолеть очень сложные испытания. Я с нетерпением жду возможности показать миру свои способности, – сказал боксер.

Поединок станет со-главным событием вечера бокса от Top Rank и ESPN. В главном бою встретятся американец Джаред Андерсон (15-0, 14 КО) и украинский спортсмен Андрей Руденко (35-6, 21 КО).

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