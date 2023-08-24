Кабардиев — о финале Гран-при «Наше дело»: «Хочу забрать пояс в Казахстан»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Спорт Казахстана

Чемпион Naiza FC Магомед Кабардиев рассказал о предстоящем поединке в финале Гран-при лиги «Наше Дело» с россиянином Александром Грозиным.

«Да, бой по плану 1 сентября. Мне не обидно, что мой бой получил статус соглавного. Я, в принципе, и до этого был соглавным, сейчас тоже соглавный, получается… Ничего страшного. Меня эти моменты не беспокоят. Главное — это выйти и выиграть. Сделать своё дело. Пояс забрать в Казахстан и все. Мне больше ничего не нужно», — сказал боец в интервью Legalbet.kz.

Кабардиев — непобежденный чемпион лиги NAIZA в легком весе, у него на счету десять побед в десяти поединках.

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