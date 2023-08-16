«Наше Дело» планирует организовать турнир в Казахстане до конца года

Спортивный директор лиги «Наше дело» Армен Гулян заявил, что промоушен намерен организовать турнир в Казахстане до конца этого года.

«У нас сейчас идет работа по организации мероприятия в Казахстане. Мы хотели турнир до этого сделать, но в виду обстоятельств мы сроки немного перенесли. Сейчас работа введется в этом направлении и до конца года мы бы хотели, и у нас уже договоренности предварительные с нашими партнерами, спонсорами об организации данного турнира», – сказал Гулян.

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