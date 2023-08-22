Магомед Кабардиев о подготовке к бою с Грозиным: «Саша, беги»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Наше Дело Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев рассказал о подготовке к финалу гран-при «Наше дело» против Александра Грозина:

«Подготовка прошла, как никогда, хорошо. Так что, Саша, беги»

Бой пройдёт 1 сентября.

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