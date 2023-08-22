Магомед Кабардиев о подготовке к бою с Грозиным: «Саша, беги»
Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев рассказал о подготовке к финалу гран-при «Наше дело» против Александра Грозина:
«Подготовка прошла, как никогда, хорошо. Так что, Саша, беги»
Бой пройдёт 1 сентября.
Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF
Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»
Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана
Комментарии