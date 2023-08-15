Кабардиев о бое с Грозиным: «Сильная сторона Грозина – его фамилия. Больше не вижу чего-то выделяющегося»

Казахстанский боец ММА, чемпион Naiza FC Магомед Кабардиев рассказал о своем сопернике по финалу Гран-при «Наше Дело» Александре Грозине:

«Скажу так: Грозин говорит про большой опыт и так далее, и с Дивничем все говорили, что у него больше опыта, но у меня колоссальный опыт в любителях, который помогает мне в профи. Думаю, сильная сторона Грозина — это его фамилия (смеется). Больше не вижу чего-то выделяющегося. Уже есть официальная дата боя, но меня попросили не озвучивать, пока «Наше Дело» сами не анонсируют»

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