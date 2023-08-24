Кабардиев — о бое с Грозиным: «Я еще неделю назад готов был драться»

Теги MMA Александр Грозин Sports.ru - Казахстан Наше Дело Спорт Казахстана

Чемпион Naiza FC Магомед Кабардиев поделился информацией о подготовке к своему поединку по финалу Гран-при «Наше Дело» с россиянином Александром Грозиным.

«Я уже на спаде тренировочном. Подгоняем вес и на этом всё. В целом, я еще неделю назад готов был бы драться. Подготовка в Таиланде прошла отлично. Килограммов нужно гонять не много», — сказал Кабардиев.

Финал Гран-при лиги «Наше дело» должен пройти 1 сентября в Москве.

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