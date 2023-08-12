Александр Грозин о бое с Кабардиевым: «Я снесу башку этому типу»
Соперник Магомеда Кабардиева в финале гран-при «Наше Дело» Александр Грозин о бое с чемпионом NAIZA:
«У меня 21 бой, я ветеран этого спорта, один из лучших легковесов. Я очень заряжен, пару ударов по животу, и он начнет выплевывать легкие. Скоро я снесу башку этому типу
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