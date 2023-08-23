Боец MMA Хамитов: «Я давно хочу выступить в боксе»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) рассказал, что планирует попробовать себя в боксе.

— Я давно хочу выступить по боксу и в ближайшее время точно должен это сделать. Есть даже кое-какие предложения из местных промоушенов, но посмотрим. Если мне удастся выиграть Шлеменко, то возможно, выступлю по правилам бокса в Москве, – сказал Хамитов.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава лиги Top Fight Марат Сидикеев подтвердил анонс поединка между бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко и Хамитовым. 

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