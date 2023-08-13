Магомед Кабардиев ответил Грозину: «Я сделаю из этого гангстера пельмень»
Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев ответил на высказывание своего соперника по финалу гран-при «Наше Дело» Александра Грозина:
«Я сделаю из этого Уральского гангстера Уральского пельменя»
Ранее появилось видео, где Грозин обещает Кабардиеву «снести башку».
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