Магомед Кабардиев ответил Грозину: «Я сделаю из этого гангстера пельмень»

Чемпион NAIZA Магомед Кабардиев ответил на высказывание своего соперника по финалу гран-при «Наше Дело» Александра Грозина:

«Я сделаю из этого Уральского гангстера Уральского пельменя»

Ранее появилось видео, где Грозин обещает Кабардиеву «снести башку».

Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в августе-2023: Асу уже дебютировал, впереди полуфинал UFL для Веретенникова, титульные бои в казахстанских лигах

Русский мусульманин из UFC был футболистом в Казахстане – ушел в 19 лет из-за договорняков и стал звездой ММА

Исраэль Адесанья оценил жест казахстанского бойца с жекпе-жек