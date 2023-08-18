Анонсирован бой Кабардиев – Грозин
Лига «Наше Дело» анонсировала финальный бой международного гран-при в лёгком весе между Магомедом Кабардиевым и Александром Грозиным.
Чемпион NAIZA и чемпион Open FC сойдутся между собой 1 сентября.
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