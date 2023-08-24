Канат Ислам о возвращении в бокс: «Планирую провести бой осенью»

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Казахстанский боксер Канат Ислам рассказал о возвращении в большой бокс:

«Я взял большой отдых после боя в октябре 2022 года. Теперь, планирую провести бой осенью этого года. В данный момент мы с командой готовимся к этому бою. Однако имя соперника, дата и место проведения боя пока неизвестны. Объявлю, как только будут договоренности. Осенью мне будет 39. На самом деле, выступать на ринге в данном возрасте – уже признак мужества. Для меня это очень интересно. Время, когда могу проверить себя и свои способности. Я боксирую уже 30 лет, 10 из которых провел в Америке. Мне еще много чему учиться. Я не планирую останавливаться в своем развитии. Параллельно, развиваю себя и учусь как специалист в области спорта»

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