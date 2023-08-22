Джукембаев узнал дату следующего боя

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) следующий бой проведет 20 сентября в Плант-Сити (штат Флорида, США). Имя его соперника пока не называется.

Для Батыра предстоящий поединок станет вторым выступлением в США после дебюта в этой стране в 2021 году, который завершился для него первым поражением в карьере. После этого Джукембаев провел по одному поединку в Канаде и Казахстане.

Последний на сегодняшний день бой Джукембаева состоялся в Алматы 24 декабря 2022 года, в нем он нокаутировал в шестом раунде южноафриканца Ксолани Мкотхели (19-8, 12 КО).

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