Объявлен состав женской сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса объявила состав женской сборной Казахстана по боксу на летние Азиатские игры, который пройдут в Ханчжоу (Китай):



Назым Кызайбай (до 51 килограммов), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).



Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября.

Забрал пояс Головкина, дрался только в Германии. «Босс» Гальтьери – соперник Алимханулы в бою за титул IBF

Шавкат Рахмонов: «Единственный человек, с которым не хотел бы драться – Гилберт Бернс»

Зайнутдинов – в «Бешикташе»! За него заплатили 4,5 млн евро, это рекорд для игроков из Казахстана