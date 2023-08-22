Сакен Бибосынов о предстоящих Азиатских играх: «В моем весе приедут все сильнейшие боксеры Азии, потому что будут разыграны лицензии на Олимпиаду»

Теги Олимпиада-2026 бокс Sports.ru - Казахстан Сакен Бибосынов Спорт Казахстана

Бронзовый призер Олимпиады казахстанский боксер Сакен Бибосынов высказался о предстоящих Азиатских играх:

«Список боксеров, участвующих в летних Азиатских играх, пока не объявлен. Сейчас идет подготовка. Потому что первые лицензии на парижскую Олимпиаду будут разыграны на Азиатских играх. Боксерам, занявшим первое и второе места в олимпийских весовых категориях, выдается лицензия. В моем весе приедут все сильнейшие боксеры Азии. Среди них Хасанбой Дусматов из Узбекистана, японские и филиппинские боксеры. Все бьются за лицензию. Поэтому понятно, что легко не будет».

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