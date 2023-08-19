Шавкат Рахмонов о ритме дня: «В 11 ложусь, днем стараюсь не спать»
Занимающий шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своем ритме дня.
– Если не секрет, сколько спишь?
– В 11 часов собираюсь спать, просыпаюсь в 4:30 утра, потом обратно ложусь. 7-8 часов сплю.
– А дневной сон?
– Стараюсь особо не спать. Если днем лечь, завтра тоже хочется спать. Мое личное мнение – днем желательно не спать. Если спишь – чуть-чуть минут 20, просто лег, если уставший, – рассказал Рахмонов.
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