Шавкат Рахмонов о ритме дня: «В 11 ложусь, днем стараюсь не спать»

Занимающий шестое место в рейтинге полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своем ритме дня.

– Если не секрет, сколько спишь?

– В 11 часов собираюсь спать, просыпаюсь в 4:30 утра, потом обратно ложусь. 7-8 часов сплю.

– А дневной сон?

– Стараюсь особо не спать. Если днем лечь, завтра тоже хочется спать. Мое личное мнение – днем желательно не спать. Если спишь – чуть-чуть минут 20, просто лег, если уставший, – рассказал Рахмонов.

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