Эксперт оценил шансы Алмабаева на титул UFC: «Это будет очень сложно, но Асу сфокусирован на большой цели»
Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил шансы Асу Алмабаева на титул в UFC:
«Асу уже через пять дней после прилета был в зале, он сфокусирован на большой цели – стать чемпионом. Это будет очень сложно, важно сейчас подойти хотя бы к ТОП-5»
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