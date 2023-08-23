Эксперт оценил шансы Алмабаева на титул UFC: «Это будет очень сложно, но Асу сфокусирован на большой цели»

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил шансы Асу Алмабаева на титул в UFC:

«Асу уже через пять дней после прилета был в зале, он сфокусирован на большой цели – стать чемпионом. Это будет очень сложно, важно сейчас подойти хотя бы к ТОП-5»

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