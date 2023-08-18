Тренер Kill CliffСаид Сапаров: «В рейтинге бойцов, которых я секундировал Асу с большим отрывом обошел Бернса»

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров, секундировавший в дебюте Асу Алмабаева рассказал о впечатлениях от работы с казахстанцем:

«Мы познакомились с ним, когда он приезжал с Шавкатом, он достаточно добрый, положительный парень. У меня есть свой рейтинг бойцов, которых я секундировал, всегда ставил на первое место Гилберта Бернса, он как ученик был один из самых, теперь его с отрывом обошел Асу Алмабаев. Человек все слышит, делает все вовремя, он может обучаться, у него нет в голове, что он лучше всех в тренировочном процессе. Это очень важно»

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