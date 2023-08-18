Саид Сапаров о травме Асу Алмабаева перед боем: «Он не мог руку поднять»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер Kill Cliff Саид Сапаров рассказал о травме Асу Алмабаева за 10 дней до дебюта в UFC:

«Травмы случаются, но у бойцов всегда страх, когда это проиходит за неделю до боя. Был момент на кросфите, просто бросали мяч об пол, Асу дернул суставной нерв и немного онемела рука. Он не мог руку поднять, пришлось пару тренировок заменить просто на бег. Хорошо, что у нас в зале есть терапия, реабилитационный центр, ему сделали процедуры и он быстро пришел в себя»

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