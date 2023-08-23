Айдар Махметов про Асу Алмабаева: «Дружба с Шавкатом на нем хорошо сказалась»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА, черный пояс по БЖЖ Айдар Махметов оценил дебют Асу Алмабаева в UFC:

«Асу я знаю уже давно, следил за ним еще до М-1, года 2 назад я предлагал его UFC. Не помню, кто ко мне обратился, но я контактировал с лигой и Асу. У меня сохранилась переписка, где Мик Мейнард ответил, что будут иметь в виду. Дальше была с Асу проведена хорошая работа DAR Team, он попал в нужные руки и через BRAVE хорошо завели в UFC. Я вижу рост Асу, этот рост видно. Он растет, как боец, налился мясом, прибавил в мастерстве, поднял руки, стал хорошо дышать. Думаю, что дружба с Шавкатом на нем также хорошо сказалась, очень много зависит от окружения. Он набрался уверенности, в том числе от Шавката. Асу ярко дебютировал в UFC, он проявил себя отлично, понравилось, что он постоянно слушает тренера, дисциплина бьет класс»

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